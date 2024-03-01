Раскрыты суммы гонораров иноагентов, которые они получали в России до побега

Интересная жизнь с Vera Star Российские знаменитости, свалившие после начала известных событий за рубеж, по-прежнему пытаются наладить свою жизнь на чужбине, но пока, к глубокому для них сожалению, безуспешно.
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