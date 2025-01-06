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Reuters: ХАМАС одобрил список из 34 заложников для обмена с Израилем

Reuters: ХАМАС одобрил список из 34 заложников для обмена с Израилем

ХАМАС одобрил список из 34 заложников для обмена с Израилем. Об этом пишет РИА Новости. «ХАМАС одобрило список 34 заложников, предоставленный Израилем, для обмена в рамках возможного соглашения о прекращении огня », — сообщили в агентстве со ссылкой на источник в бюрократических структурах ХАМАС.

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