Необычное в обычном — 30 забавных фотоколлажей, сделанных с помощью смартфона

Яхав Драйзин (Yahav Draizin) работает в рекламе и привык постоянно находиться в поиске вдохновения. Он всегда ищет необычное в обычном — вот почему ему так нравится сопоставлять известные изображения с реальными местами или объектами, получая при этом неожиданный и забавный результат.