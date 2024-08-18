Необычное в обычном — 30 забавных фотоколлажей, сделанных с помощью смартфона

Яхав Драйзин (Yahav Draizin) работает в рекламе и привык постоянно находиться в поиске вдохновения. Он всегда ищет необычное в обычном — вот почему ему так нравится сопоставлять известные изображения с реальными местами или объектами, получая при этом неожиданный и забавный результат.
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