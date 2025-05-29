Встреча Путина с Акиэ Абэ предвещает потепление с Японией? Мнение эксперта

Как положительный знак готовности Токио к восстановлению диалога с Россией расценил прием Владимиром Путиным вдовы экс-премьера Японии Синдзо Абэ руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов 29 мая в беседе с РИА Новости.