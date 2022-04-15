В Ростовской области полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападение

В ОМВД России по городу Новошахтинску поступило сообщение от хозяина склада. Мужчина сообщил, что неизвестный зашел на территорию торговой базы и, угрожая пистолетом сотрудникам охраны, похитил из сейфа около 400 тысяч рублей.