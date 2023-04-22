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Леонков рассказал, как ВС РФ могут парализовать работу системы Starlink на Украине

Леонков рассказал, как ВС РФ могут парализовать работу системы Starlink на Украине

Российские средства радиоэлектронной борьбы могут воздействовать на терминалы спутникового интернета Starlink в зоне СВО, буквально выжигая электронику, рассказал аналитик Алексей Леонков.

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