Белград (ATP). 1-й круг. Руне сыграет с Гарином, Фоньини встретится с Чеккинато

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В первом круге турнира в Белграде Хольгер Руне сыграет с Кристианом Гарином. Сетка здесь. Serbia Open Белград, Сербия 18 – 24 апреля 2022 ATP 250 Призовой фонд – 534 555 евро Открытые корты, грунт Первый круг Михаил Кукушкин (Казахстан)  Аляж Бедене (Словения) Дата проведения 18 апреля, 12.