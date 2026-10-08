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Новости Брянска

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В Брянске пожарные тушат дом и гараж на улице Репина

В Брянске пожарные тушат дом и гараж на улице Репина

Пожар охватил жилой дом и гараж, на место направили шесть единиц техники.В Брянске огнеборцы ликвидируют пожар на улице Репина в Советском районе.

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