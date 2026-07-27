Двое жителей Нового Уренгоя отдали мошенникам более 3 млн рублей

Двое жителей Нового Уренгоя потеряли более трех миллионов рублей после звонка мошенников. Дороже всего общение с аферистами стоило 23-летней девушке: она лишилась не только всех сбережений и кредитных денег, но и золотых украшений.
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