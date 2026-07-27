Север Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Север Пресс

16 подписчиков

Двое жителей Нового Уренгоя отдали мошенникам более 3 млн рублей

Двое жителей Нового Уренгоя отдали мошенникам более 3 млн рублей

Двое жителей Нового Уренгоя потеряли более трех миллионов рублей после звонка мошенников. Дороже всего общение с аферистами стоило 23-летней девушке: она лишилась не только всех сбережений и кредитных денег, но и золотых украшений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии