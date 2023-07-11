Фото: Минобороны РФ Ростех передал Министерству обороны очередную партию модернизированных 120-мм минометных комплексов 2С12А «Сани» в рамках выполнения гособоронзаказа 2023 года.
Ростех передал в войска новую партию «кочующих» минометов «Сани»
Комментарии
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Сергей Храмов
Миномет "Сани" это сырая конструкция и никчемна в боевых действиях... Нужно его доработать , что бы его не выкатывать из кузова и обратно закатывать... От Урала должно идти гидравлика и пневматика и миномет постоянно прицеплен к Уралу. Гидравлика и пневматика позволяет миномет ставить в боевую позицию для стрельбы за секунды и после стрельбы устанавливается на колеса и увозится за Уралом за секунды, а не за 3 минуты, получая ответку на уничтожение от ВСУ. Пример нужно брать с "Василька" на мотолыге и калибр "Василька" пора увеличить до 120 мм. РВСН..
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15 час.
СХ
Сергей Храмов
Миномет "Сани" это сырая конструкция и никчемна в боевых действиях... Нужно его доработать , что бы его не выкатывать из кузова и обратно закатывать... От Урала должно идти гидравлика и пневматика и миномет постоянно прицеплен к Уралу. Гидравлика и пневматика позволяет миномет ставить в боевую позицию для стрельбы за секунды и после стрельбы устанавливается на колеса и увозится за Уралом за секунды, а не за 3 минуты, получая ответку на уничтожение от ВСУ. Пример нужно брать с "Василька" на мотолыге и калибр "Василька" пора увеличить до 120 мм. РВСН..
Ответить
15 час.
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