Ростех передал в войска новую партию «кочующих» минометов «Сани»

Сергей Храмов

Миномет "Сани" это сырая конструкция и никчемна в боевых действиях... Нужно его доработать , что бы его не выкатывать из кузова и обратно закатывать... От Урала должно идти гидравлика и пневматика и миномет постоянно прицеплен к Уралу. Гидравлика и пневматика позволяет миномет ставить в боевую позицию для стрельбы за секунды и после стрельбы устанавливается на колеса и увозится за Уралом за секунды, а не за 3 минуты, получая ответку на уничтожение от ВСУ. Пример нужно брать с "Василька" на мотолыге и калибр "Василька" пора увеличить до 120 мм. РВСН..