Ростех

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  • Сергей Храмов
    Миномет "Сани" это сырая конструкция и никчемна в боевых действиях... Нужно его доработать , что бы его не выкатывать...Ростех передал в ...
  • Сергей Храмов
    Миномет "Сани" это сырая конструкция и никчемна в боевых действиях... Нужно его доработать , что бы его не выкатывать...Ростех передал в ...
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Ростех передал в войска новую партию «кочующих» минометов «Сани»

Ростех передал в войска новую партию «кочующих» минометов «Сани»

Фото: Минобороны РФ Ростех передал Министерству обороны очередную партию модернизированных 120-мм минометных комплексов 2С12А «Сани» в рамках выполнения гособоронзаказа 2023 года.

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Комментарии
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Сергей Храмов
Миномет &quot;Сани&quot; это сырая конструкция и никчемна в боевых действиях... Нужно его доработать , что бы его не выкатывать из кузова и обратно закатывать... От Урала должно идти гидравлика и пневматика и миномет постоянно прицеплен к Уралу. Гидравлика и пневматика позволяет миномет ставить в боевую позицию для стрельбы за секунды и после стрельбы устанавливается на колеса и увозится за Уралом за секунды, а не за 3 минуты, получая ответку на уничтожение от ВСУ.  Пример нужно брать с &quot;Василька&quot; на мотолыге и калибр &quot;Василька&quot; пора увеличить до 120 мм. РВСН..
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15 час.
СХ
Сергей Храмов
Миномет &quot;Сани&quot; это сырая конструкция и никчемна в боевых действиях... Нужно его доработать , что бы его не выкатывать из кузова и обратно закатывать... От Урала должно идти гидравлика и пневматика и миномет постоянно прицеплен к Уралу. Гидравлика и пневматика позволяет миномет ставить в боевую позицию для стрельбы за секунды и после стрельбы устанавливается на колеса и увозится за Уралом за секунды, а не за 3 минуты, получая ответку на уничтожение от ВСУ.  Пример нужно брать с &quot;Василька&quot; на мотолыге и калибр &quot;Василька&quot; пора увеличить до 120 мм. РВСН..
Ответить
15 час.

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