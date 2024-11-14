Таксист выкинул из машины пассажира-инвалида, пострадавшего на СВО

Во время поездки водитель такси выкинул из машины инвалида, который получил ранение в зоне СВО.Вопиющий случай произошел неподалеку от деревни Пешки: здесь водитель такси выкинул из машины инвалида, получившего ранения в зоне специальной военной операции.