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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уокер может сыграть против «Арсенала». Травма защитника «Ман Сити» не очень серьезна

33-летний футболист получил травму во время матча между сборными Англии и Бразилии (0:1) и был заменен на 20-й минуте.

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