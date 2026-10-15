Притворялись семейной парой, а сами изучали место для организации взрыва: в Крыму схватили двух агентов УкраиныВ Крыму пара агентов Украины готовили теракты и подожгли машину.
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