Бортник: Русские готовят наступление в конце мая. Это будет совсем другой Путин

ну да, вышел г-н Бртник и для всех открыто объявил - готовьтесь, ребята, "в конце мая" ... тра-та-та! ага! внимательно наблюдаем.

Андрей Павлов

Посмотрим, насколько жарко будет в мае. Но!. "В сентябре попёр лопух, В мае тополиный пух. Да к тому же в энтом годе очень много было мух." (Аверьянов, "Сказ про Егора...") Вот сколько мешающих факторов начать что-то делать.