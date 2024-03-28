Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 724 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Дугиль
    Владимир Рудольфович Соловьев высказывался не в адрес жителей Белгорода, а в адрес таки, как автор, тварей - блогеров...Оскорбительные вы...
  • Геннадий Исаков
    Если в статье описано всё верно, власть обязана исправить положение и уравнять отношение к белгородцам и москвичам, п...Оскорбительные вы...
  • Игорь Максаков
    А разве нельзя с неё снять её звания и награды и обнулить, как нечто?Это даже не дно: ...

Бортник: Русские готовят наступление в конце мая. Это будет совсем другой Путин

Бортник: Русские готовят наступление в конце мая. Это будет совсем другой Путин

Политнавигатор У России уже готовы резервы для масштабного наступления, однако оно начнётся не ранее, чем завершится перезагрузка вертикали управления после президентских выборов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Poma Pomak
В конце мая будет слишком жарко.
Ответить
2 час.
СК
Сергей Ковалев
ну да, вышел г-н Бртник и для всех открыто объявил - готовьтесь, ребята, &quot;в конце мая&quot; ... тра-та-та! ага! внимательно наблюдаем.
Ответить
1 час.
Андрей Павлов
Посмотрим, насколько жарко будет в мае. Но!. &quot;В сентябре попёр лопух, В мае тополиный пух. Да к тому же в энтом годе очень много было мух.&quot; (Аверьянов, &quot;Сказ про Егора...&quot;) Вот сколько мешающих факторов начать что-то делать.
Ответить
55 мин.

Картина дня

наверх