Политнавигатор У России уже готовы резервы для масштабного наступления, однако оно начнётся не ранее, чем завершится перезагрузка вертикали управления после президентских выборов.
Бортник: Русские готовят наступление в конце мая. Это будет совсем другой Путин
Комментарии
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Poma Pomak
В конце мая будет слишком жарко.
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2 час.
СК
Сергей Ковалев
ну да, вышел г-н Бртник и для всех открыто объявил - готовьтесь, ребята, "в конце мая" ... тра-та-та! ага! внимательно наблюдаем.
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1 час.
Андрей Павлов
Посмотрим, насколько жарко будет в мае. Но!. "В сентябре попёр лопух, В мае тополиный пух. Да к тому же в энтом годе очень много было мух." (Аверьянов, "Сказ про Егора...") Вот сколько мешающих факторов начать что-то делать.
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55 мин.
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