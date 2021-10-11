Пенсионный эксперт: граждане РФ имеют право на 75% пенсии умерших супругов

Граждане России имеют право на получение 75% пенсии умершего супруга, однако часто не пользуются этим правом по незнанию, объяснил независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский 10 октября на радио Sputnik.
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