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Пенсионный эксперт: граждане РФ имеют право на 75% пенсии умерших супругов

Пенсионный эксперт: граждане РФ имеют право на 75% пенсии умерших супругов

Граждане России имеют право на получение 75% пенсии умершего супруга, однако часто не пользуются этим правом по незнанию, объяснил независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский 10 октября на радио Sputnik.

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