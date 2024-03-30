Допрос боевиков: Террористы "Крокуса" рассказали, зачем поехали на Украину после теракта

Надежда Белугина

ТЕРАКТ В МОСКВЕ Надежда Белугина-Подюжская Отдохнуть пришёл зритель, мирной темы концерт. Вдруг возник с автоматом во весь рост силуэт - Как косою пришедших…Кто? Зачем? Почему? В мирный день к мирным людям протащили войну. Напугать и разрознить? В чём задачи врага? Нет, не дрогнув, сплотились – жизнь для всех дорога. Смело встал на защиту, руку дал брату брат, Веря: каждый в России на сегодня - солдат. Без морали и мысли, без мозгов и души За «бабло» враг явился, чтоб теракт совершить. «Пусть смертей будет больше» - так хозяин сказал. И в невинных, ликуя, зверь, взбесившись, стрелял. Повзрослели подростки, помощь взяв на себя, Указав путь на выход и порядок блюдя. Прикрывая собою женщин, слабых, детей, Всяк, как будто в окопе, стал намного смелей. Смерть по залам гуляла без намёка стыда. Всё вокруг разрушая, мир пронзила беда. Трупы близких, знакомых и соседей, родных… Лишь мгновением раньше - окрылённых, живых… Ах, как плакало небо – с первой каплей навзрыд, Болью струи звенели об асфальт и гранит Вместе с теми, кто выжил, с тем, кто ранен и ждёт. Ужас сковывал души. Только стоек народ. Пламя, дым и удушье. Кто-то спрятаться смог. Но огнём опалённый рухнул вдруг потолок… Стон стоит над страною, каждый город в слезах, Но не слабость, а сила, гнев единый в глазах. Цель – Россия. И врозь нам невозможно никак. Бедный или богатый – все в единый кулак. Сгинут замки, отели, хоть сидел, затаясь, Нам - единство и в деле неразрывная связь. Каждый вникнул: лишь вместе одолеем врага, За полушку продавшись, трусы - тут же в бега. При поимке дрожали: страха не утаишь… Зверь затравленный в клетке – незавидный престиж. Горы скорбных букетов, флаг поник головой. Встал народ пред бедою вместе прочной стеной. Упыри, вурдалаки, не победа вас ждёт. Против вас вновь поднялся весь российский народ. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2024 Свидетельство о публикации №124033002262