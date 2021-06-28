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Военный обозреватель объяснил, почему Россия не боится канала "Стамбул"

Военный обозреватель объяснил, почему Россия не боится канала "Стамбул"

Военный обозреватель объяснил, почему Россия не боится канала "Стамбул" / Россия не переживает из-за появления канала "Стамбул", поскольку ей есть чем встретить незваных гостей в Черноморском регионе, считает военный обозреватель Алексей Суконкин.

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Ruben M
Я не понимаю, при чём тут конвенция Монтрё вообще. Она же устанавливает правила прохода через оба пролива, Босфор и Дарданеллы. Что с того, что появился Босфор-2? Дарданеллы как были одни, так и остались. Так что почему что-то должно меняться?
Юрий Селиванов
Писать о чем -то надо. Вот и пишут. Вы правы. Но дело не в только в проливе Даранеллы. Но в том, что Конвенция определяет режим пребывания военных кораблей нечерноморских держав в Черном море вообще, независимо от точки входа. 21 день и 30 тысяч общего тоннажа.

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