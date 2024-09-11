WP: Киев использует евангелистов для лоббирования интересов среди республиканцев

Украина использует евангелистов для продвижения своих интересов в США, чтобы добиться большей благосклонности и поддержки от Республиканской партии в случае победы экс-президента Дональда Трампа на выборах в ноябре.
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