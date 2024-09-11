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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Суд приговорил бывшего депутата Госдумы Пономарева* к 10 годам

Российский и украинский оппозиционный политический деятель, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом в РФ) заочно приговорен к 10 годам колонии строго режима за оправдание терроризма и дискредитацию Российской армии.

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