Суд приговорил бывшего депутата Госдумы Пономарева* к 10 годам

Российский и украинский оппозиционный политический деятель, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом в РФ) заочно приговорен к 10 годам колонии строго режима за оправдание терроризма и дискредитацию Российской армии.
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