© Konstantin Kokoshkin/Global Look PressБанк России 18 декабря может сохранить ключевую ставку на уровне 14% либо снизить ее на 0,25 процентного пункта, до 13,75%.
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