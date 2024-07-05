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Мошенники начинают использовать Telegram Stars для кражи пользовательских данных

Мошенники начинают использовать Telegram Stars для кражи пользовательских данных

Мошенники начали использовать новую валюту Telegram Stars для кражи личных данных пользователей. Злоумышленники распространяют объявления о продаже "звезд" через мессенджеры, минуя официальные магазины приложений.

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