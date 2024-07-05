Мошенники начинают использовать Telegram Stars для кражи пользовательских данных

Мошенники начали использовать новую валюту Telegram Stars для кражи личных данных пользователей. Злоумышленники распространяют объявления о продаже "звезд" через мессенджеры, минуя официальные магазины приложений.
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