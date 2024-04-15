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Водителей Москвы призвали к соблюдению ПДД из-за дождя

Водителей Москвы призвали к соблюдению ПДД из-за дождя

В Москве водителей призвали к соблюдению правил дорожного движения и осторожности из-за дождя. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

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