«Америка, Америка, великая Америка»: Зеленский вылизал Штаты в кулуарах саммита НАТО

Америка – это «лидер, воплощающий мечты», она «слишком велика для мелких дел». Такими эпитетами в адрес сюзерена в рамках визита в Вашингтон рассыпался президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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