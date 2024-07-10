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«Америка, Америка, великая Америка»: Зеленский вылизал Штаты в кулуарах саммита НАТО

«Америка, Америка, великая Америка»: Зеленский вылизал Штаты в кулуарах саммита НАТО

Америка – это «лидер, воплощающий мечты», она «слишком велика для мелких дел». Такими эпитетами в адрес сюзерена в рамках визита в Вашингтон рассыпался президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Александр Котов
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