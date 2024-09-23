Суд установил, что продавшие напавшим на «Крокус» машину знали о теракте

Члены семьи из Таджикистана, которые продали автомобиль Renault Symbol непосредственным участникам нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл», знали о готовящимся теракте, это подтверждают показания свидетелей.
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