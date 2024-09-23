Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 945 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Павлова
    Ну да, пшеки умеют воевать только с безоружными людьми. И с бобрами!Премьер Польши ан...
  • Наталья Павлова
    День освобождения Красной армией нацистского лагеря смерти Освенцим 27 января 1945 года. Красной! Советской! Для Запа...В Польше решили н...
  • Eduard
    У преступной власти все Законы незаконны.Президент "просроченый" и предатель.Всё на Украине незаконно!Запрещающий УПЦ з...

Суд установил, что продавшие напавшим на «Крокус» машину знали о теракте

Суд установил, что продавшие напавшим на «Крокус» машину знали о теракте

Члены семьи из Таджикистана, которые продали автомобиль Renault Symbol непосредственным участникам нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл», знали о готовящимся теракте, это подтверждают показания свидетелей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх