Долгое время известную исполнительницу Кристину Орбакайте никто не трогал. Дочка бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой спокойненько проживала в Соединенных Штатах Америки, а космические гонорары продолжала зарабатывать в России.
Шокированная Орбакайте получила новый удар
Комментарии
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Галина 123
А чему удивляться? Певица была востребована, когда её родительница была, как не так давно писали, примадонной российской эстрады. На гребне волны маминой популярности, поднялась и на спаде опустилась на грешную землю.
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