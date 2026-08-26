Аналитик заявил, что банки смогут блокировать переводы россиян на срок до 48 часов

Вводится лимит на число карт, появится "период охлаждения" для подозрительных переводов С 1 сентября банковское законодательство существенно изменится — поправки нацелены на более эффективную защиту клиентов от мошенников, сообщил агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрей Сироткин.
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