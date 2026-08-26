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Аналитик заявил, что банки смогут блокировать переводы россиян на срок до 48 часов

Аналитик заявил, что банки смогут блокировать переводы россиян на срок до 48 часов

Вводится лимит на число карт, появится "период охлаждения" для подозрительных переводов С 1 сентября банковское законодательство существенно изменится — поправки нацелены на более эффективную защиту клиентов от мошенников, сообщил агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрей Сироткин.

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