Аналитик заявил, что банки смогут блокировать переводы россиян на срок до 48 часов

Вводится лимит на число карт, появится "период охлаждения" для подозрительных переводов С 1 сентября банковское законодательство существенно изменится — поправки нацелены на более эффективную защиту клиентов от мошенников, сообщил агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрей Сироткин.