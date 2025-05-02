⭐️День Победы всё ближе. 😍🌳 В районе села Половинкино Алтайского края появился уникальный геоглиф «80 лет Победе» - его видно даже из космоса! Подготовительные работы длились целую неделю.
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⭐️День Победы всё ближе. 😍🌳 В районе села Половинкино Алтайского края появился уникальный геоглиф «80 лет Победе» - его видно даже из космоса! Подготовительные работы длились целую неделю.