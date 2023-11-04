Винер о недопуске россиян: МОК будет искать аргументы бесконечно

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер поддержала главу МИД РФ Сергея Лаврова, который назвал возмутительными заявления Международного олимпийского комитета (МОК) касательно израильско-палестинского конфликта.
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