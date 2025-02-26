Экс-премьер Украины заявил о формировании антитрампистского блока

Страны Запада и в первую очередь Великобритания, Франция и Германия будут пытаться помешать диалогу России и США об урегулировании украинского конфликта, заявил в беседе с «Известиями» бывший премьер Украины Николай Азаров.
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