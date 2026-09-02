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Царьград

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Путин: Армения получит экономические выгоды от членства в ЕАЭС

Путин: Армения получит экономические выгоды от членства в ЕАЭС

Александр Дудчак выразил мнение, что Никол Пашинян может затянуть решение Армении по ЕАЭС на полгода, стремясь к сближению с ЕС.

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