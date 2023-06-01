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Бывший президент Бразилии получил почти девять лет тюрьмы

Бывший президент Бразилии получил почти девять лет тюрьмы

Верховный суд Бразилии приговорил бывшего президента этой страны Фернандо Колор ди Мелу (Fernando Affonso Collor de Mello) к 8 годам и 10 месяцам тюремного заключения.

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