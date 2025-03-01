Познер рассказал, чем запомнился для него Владислав Листьев

Познер назвал Листьева единственной звездой советского телевидения Первый гендиректор Первого канала Владислав Листьев, вероятно, стал первой и единственной звездой советского ТВ, заявил news телеведущий Владимир Познер.
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