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ТОЛК

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"Мисс Барнаул онлайн": стало известно, кто стал победителем интернет-голосования

"Мисс Барнаул онлайн": стало известно, кто стал победителем интернет-голосования

Перед финалом конкурса красоты "Мисс Барнаул – 2026" сетевое издание "Толк", являясь информационным партнером состязания, проводило собственное интернет-голосование за приз зрительских симпатий.

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