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Газета.ру

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Россияне с пятидневкой в 2027 году будут работать 247 дней

Россияне с пятидневкой в 2027 году будут работать 247 дней

В следующем году граждане РФ с пятидневной рабочей неделей будут работать 247 дней, рассказала РИА Новости эксперт федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ (Института госслужбы и управления) Президентской академии Екатерина Медякова.

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