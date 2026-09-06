Россияне с пятидневкой в 2027 году будут работать 247 дней

В следующем году граждане РФ с пятидневной рабочей неделей будут работать 247 дней, рассказала РИА Новости эксперт федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ (Института госслужбы и управления) Президентской академии Екатерина Медякова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Захарова обвинила...
- Захарова обвинила...
- Аналитик Бокман: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым