Финляндия заморозила российские активы почти на 200 млн евро — МИД страны

Заморозку российских активов на сумму €187 млн (14 млрд руб.) в рамках антироссийских санкций, введенных за ведение спецоперации на Украине, осуществила Финляндия, заявил представитель финского МИД Пиа Саариваара, 22 января передает телеканал Yle.
Заморозку российских активов на сумму €187 млн (14 млрд руб.) в рамках антироссийских санкций, введенных за ведение спецоперации на Украине, осуществила Финляндия, заявил представитель финского МИД Пиа Саариваара, 22 января передает телеканал Yle.
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