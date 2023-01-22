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Финляндия заморозила российские активы почти на 200 млн евро — МИД страны

Финляндия заморозила российские активы почти на 200 млн евро — МИД страны

Заморозку российских активов на сумму €187 млн (14 млрд руб.) в рамках антироссийских санкций, введенных за ведение спецоперации на Украине, осуществила Финляндия, заявил представитель финского МИД Пиа Саариваара, 22 января передает телеканал Yle.

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