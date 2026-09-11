Почему белый гриб нельзя оставлять «на подрасти»: скорость роста, возраст и споры

Каждый раз, когда я нахожу в лесу маленький крепкий боровичок, внутри происходит короткая борьба: срезать или оставить? Знакомое правило из детства звучит просто — пусть подрастёт, вернёшься через три дня и возьмёшь уже большой.
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