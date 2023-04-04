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Путин поздравил поэта-песенника Резника с юбилеем

Путин поздравил поэта-песенника Резника с юбилеем

Президент Российской Федерации Владимир Путин утром во вторник, 4 апреля, поздравил народного артиста России Илью Резника с юбилеем.

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