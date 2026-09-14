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Татар-информ

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Проект из Татарстана стал победителем Всероссийского конкурса «Родная игрушка»

Проект из Татарстана стал победителем Всероссийского конкурса «Родная игрушка»

В Национальном центре «Россия» 11 сентября прошло второе заседание оргкомитета Всероссийского конкурса «Родная игрушка», организованного Российским обществом «Знание» и Движением Первых по поручению Президента РФ.

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