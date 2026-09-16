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Business Daily

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Центральный Московский ипподром открывается после масштабной реконструкции

Центральный Московский ипподром открывается после масштабной реконструкции

Исторический комплекс на Беговой возвращается к городской жизни — вместе с рестораном «Астория» Александра Раппопорта.

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