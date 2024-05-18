Страна и люди
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Страна и люди

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Суд признал перевод структурой IKEA денег за границу «безнравственным»

Суд признал перевод структурой IKEA денег за границу «безнравственным»

Суд Мособласти признал безнравственным перевод структурой IKEA денег за границу Подмосковный суд принял редкое для судебной практики решение, признав сделку структуры IKEA на ₽12,9 млрд «противной основам правопорядка или нравственности», их перечислят государству.

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Комментарии
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Tania Еременко
Деньги должны оставаться в России- никаких переводов врагам России.
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12 час.

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