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Dooralei

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Агата Муцениеце уронила запеканку на пол и все равно подала ее на стол: «У нас пол чистый»

Агата Муцениеце уронила запеканку на пол и все равно подала ее на стол: «У нас пол чистый»

Агата Муцениеце уронила запеканку и разложила ее по тарелкам Актриса Агата Муцениеце в личном блоге показала, как запеканка выпала из формы и оказалась на полу.

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