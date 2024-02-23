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Поклонник встретил неожиданно: Бузова получила по лицу микрофоном на концерте

Поклонник встретил неожиданно: Бузова получила по лицу микрофоном на концерте

При слове «концерт» у публики сразу же возникают приятные и яркие эмоции. Свет софитов, громкие хиты, совместное пение с целой гурьбой гостей мероприятия, включенные фонарики на телефонах и тысячи фотографий, которые останутся в воспоминаниях поклонников той или иной звезды.

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