Поклонник встретил неожиданно: Бузова получила по лицу микрофоном на концерте

При слове «концерт» у публики сразу же возникают приятные и яркие эмоции. Свет софитов, громкие хиты, совместное пение с целой гурьбой гостей мероприятия, включенные фонарики на телефонах и тысячи фотографий, которые останутся в воспоминаниях поклонников той или иной звезды.