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Михаил Лабковский: «Высокая самооценка бьёт всё!»

Михаил Лабковский: «Высокая самооценка бьёт всё!»

Известный психолог Михаил Лабковский уже давно сформулировал формулы и правила счастливой жизни, настаивая на том, что каждый человек должен заниматься только тем, что ему нравится, иначе вместо денег и любви будут только болезни и депрессии, и играть в своей жизни только главную роль, потому что уступки — прямая дорога к кардиологу или онкологу.

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