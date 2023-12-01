Михаил Лабковский: «Высокая самооценка бьёт всё!»

Известный психолог Михаил Лабковский уже давно сформулировал формулы и правила счастливой жизни, настаивая на том, что каждый человек должен заниматься только тем, что ему нравится, иначе вместо денег и любви будут только болезни и депрессии, и играть в своей жизни только главную роль, потому что уступки — прямая дорога к кардиологу или онкологу.