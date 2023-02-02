В Рязанской области в 2022 году создали больше 400 мест для трудоустройства осуждённых к принудительным работам

В Управлении ФСИН по Рязанской области 1 февраля подвели итоги работы за прошлый год. По словам начальника Управления Александра Комкова, в регионе создано больше 400 мест для размещения и трудоустройства осуждённых к принудительным работам.
В Управлении ФСИН по Рязанской области 1 февраля подвели итоги работы за прошлый год. По словам начальника Управления Александра Комкова, в регионе создано больше 400 мест для размещения и трудоустройства осуждённых к принудительным работам.
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