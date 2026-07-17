Мировые цены на нефть ускорили рост на фоне новостей об эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Сентябрьские фьючерсы на эталонное сырье подорожали почти на два процента, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.
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