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Цены на нефть ускорили рост

Цены на нефть ускорили рост

Мировые цены на нефть ускорили рост на фоне новостей об эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Сентябрьские фьючерсы на эталонное сырье подорожали почти на два процента, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

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