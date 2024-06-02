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ИА Реалист

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В оккупированной Западной Армении восстанавливают церковь «Сурб Саркис»

В оккупированной Западной Армении восстанавливают церковь «Сурб Саркис»

ТИГРАНАКЕРТ (ИА Реалист). В ближайшее время начнут восстанавливать 500-летную армянскую церковь «Сурб Саркис», расположенную в юго-восточной провинции Диярбакыр (оккупированная турками армянская провинция Цопк или Софена).

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