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Царьград

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Сильный дождь и грозы: до +27°С в субботу

Сильный дождь и грозы: до +27°С в субботу

Сегодня на территории региона прогнозируется переменная облачность. В ночные часы местами ожидается кратковременный дождь, днем — дождь, в отдельных районах сильный.

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