СМИ: Пашинян дал понять соратникам, что "не отдаст власть"

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Естественно, Петушинян сам не уйдёт, будет зубами цепляться за власть потому, что во первых, ощущение власти быстро развращает и появляется целый букет дурных привычек, комплекс царя или Бога, а во вторых, в соросёнка вложили приличные бабки, которые он не отработал, российских военных из Хаястана не выгнал. Вряд ли после отставки ему дадут жить тихо и спокойно на наворованные бабки, поэтому вариант один - его "уйдут" прозревшие армяне, которые поймут, что их поделили на первый сорт и второй, что в Карабахе и помощи, кроме как от РФ, им ждать больше неоткуда, азеры с турками уделают их, как Бог черепаху.