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Ренато Мойкано: «Искренне верю, что завтра побью Ислама. Не буду пытаться никого в этом убедить»

«Думаю, что завтра побью Ислама. Я искренне в это верю. Не буду пытаться никого в этом убедить, но чувствую сердцем, что так и будет», – заявил боец UFC Ренато Мойкано.

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