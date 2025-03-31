Средняя Азия уже вся здесь, ждём ещё одну страну? Журналист Владимир Хомяков отметил, что если наши власти не запретят ваххабизм-салафизм в России как экстремистскую идеологию, то вся эта публика постепенно переберётся с миграционными потоками к нам, в Россию - где "можно".
Средняя Азия уже вся здесь, ждём ещё одну страну?
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
В верхи пробралось слишком много врагов. Гадят.
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9 час.
Анфиса Иванова
Сегодняшние заигрывания нашей власти с Азиатами аукнется России совсем в недалеком будущем... Расхлебывать эту политику будут наши дети и дети наших детей также, как мы сейчас расхлебываем политику и политиков " удалых" 90-х...🤫
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7 час.
Татьяна
Чудовищная миграционная политика наших чиновников! Когда они начнут думать о своём народе??? Видимо-никогда.
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3 час.
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