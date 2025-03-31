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Средняя Азия уже вся здесь, ждём ещё одну страну?

Средняя Азия уже вся здесь, ждём ещё одну страну?

Средняя Азия уже вся здесь, ждём ещё одну страну? Журналист Владимир Хомяков отметил, что если наши власти не запретят ваххабизм-салафизм в России как экстремистскую идеологию, то вся эта публика постепенно переберётся с миграционными потоками к нам, в Россию - где "можно".

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
В верхи пробралось слишком много врагов. Гадят.
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9 час.
Анфиса Иванова
Сегодняшние заигрывания нашей власти с Азиатами аукнется России совсем в недалеком будущем...  Расхлебывать эту политику будут наши дети и дети наших детей также, как мы сейчас расхлебываем политику и политиков &quot; удалых&quot; 90-х...🤫
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7 час.
Татьяна
Чудовищная миграционная политика наших чиновников! Когда они начнут думать о своём народе??? Видимо-никогда.
Ответить
3 час.
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