Средняя Азия уже вся здесь, ждём ещё одну страну? Журналист Владимир Хомяков отметил, что если наши власти не запретят ваххабизм-салафизм в России как экстремистскую идеологию, то вся эта публика постепенно переберётся с миграционными потоками к нам, в Россию - где "можно".